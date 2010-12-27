Объект находится в центре города.

Петербургские подростки забрались по водосточной трубе на здание банка. Об этом сообщают пользователи сайта Pikabu.

Инцидент произошел на набережной канала Грибоедова. По словам очевидцев, два молодых человека явно рисковали своим здоровьем.

На снимках видно, что подростки залезли на высоту второго этажа. После этого новоиспеченные альпинисты направились на строительные леса, где путь им преградили работники, ремонтирующие фасад дома.

Ранее мы сообщали о том, что Коммунальные службы начали мыть улицы Северной столицы шампунем

Фото:Pikabu