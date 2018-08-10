На Оборонной горит квартира: едкий дым затягивает петербургское небо

В соседней квартире из-за испарений пострадал ребёнок.

Вечером 10 августа, на Оборонной улице в жилом доме на 5-м этаже вспыхнула квартира. Очевидцы передают, что в соседней квартире пострадал маленький ребенок.

В соседней квартире пострадал ребёнок, надышался угарным газом, слабое отравление отмечают жильцы дома

На кадрах видно, что из квартиры в доме белого цвета валят клубы густого черного дыма.

По словам жителей дома, эту жилплощадь снимали молодые люди, которые в момент пожара находились там. О жертвах пока не сообщали.

Ранее мы сообщали о том, что в Карелии сгорела дотла уникальная деревянная церковь постройки 18 века.

Видео: Колпинский район/ВК