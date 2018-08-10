На Оборонной горит квартира: едкий дым затягивает петербургское небо

Вечером 10 августа, на Оборонной улице в жилом доме на 5-м этаже вспыхнула квартира. Очевидцы передают, что в соседней квартире пострадал маленький ребенок.
В соседней квартире пострадал ребёнок, надышался угарным газом, слабое отравление
отмечают жильцы дома
На кадрах видно, что из квартиры в доме белого цвета валят клубы густого черного дыма.
По словам жителей дома, эту жилплощадь снимали молодые люди, которые в момент пожара находились там. О жертвах пока не сообщали.
Ранее мы сообщали о том, что в Карелии сгорела дотла уникальная деревянная церковь постройки 18 века.
Видео: Колпинский район/ВК