Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 18:19
0
IRINA_CHALKINA
115
Код вставки плеера

На Оборонной горит квартира: едкий дым затягивает петербургское небо

0
 
 

В соседней квартире из-за испарений пострадал ребёнок.

Вечером 10 августа, на Оборонной улице в жилом доме на 5-м этаже вспыхнула квартира. Очевидцы передают, что в соседней квартире пострадал маленький ребенок. 

 В соседней квартире пострадал ребёнок, надышался угарным газом, слабое отравление

отмечают жильцы дома

На кадрах видно, что из квартиры в доме белого цвета валят клубы густого черного дыма. 

По словам жителей дома, эту жилплощадь снимали молодые люди, которые в момент пожара находились там. О жертвах пока не сообщали. 

Ранее мы сообщали о том, что в Карелии сгорела дотла уникальная деревянная церковь постройки 18 века.

Видео: Колпинский район/ВК

 

Все новости района
Теги: горит квартира в петербурге , оборонная пожар , пожар пострадал ребенок
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5