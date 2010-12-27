На Невском проспекте проходят одиночные пикеты в поддержку "Свидетелей Иеговы"

Они протестуют против преследований участников организации.

В субботу, 2 октября, на Невском проспекте проходят одиночные пикеты в поддержку верующих, преследуемых российской властью. Мероприятие началось в 14:00. Участники встречаются на перекрестке Невского и Малой Садовой улицы. Заявлено, что акция сугубо правозащитная и к религии имеет опосредованное отношение.

Напомним, что в Российской Федерации свидетели Иеговы были зарегистрированы в 1991 году, но в 2017 году Министерство юстиции подало в Верховный Суд РФ иск о признании религиозной организации "Управленческого центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской, запрете её деятельности и ликвидации. Решение о ликвидации организации было принято 24 апреля 2017 года. На данный момент организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

Ранее мы сообщали, несмотря на "законы божьи" суд не изменил решение в отношении "Свидетелей Иеговы"

Фото: Википедия