На Невском проспекте потушили крупный пожар

При ликвидации возгорания на чердаке жилого дома спасли 18 человек.

В Санкт-Петербурге пожарные локализовали возгорание на чердаке жилого здания на Невском проспекте. Площадь пожара составила 600 кв. м, при этом в ходе спасательной операции удалось вывести из опасной зоны 18 человек.

Сигнал о происшествии по адресу Невский проспект, 65 поступил в 14:56. К 16:57 огонь удалось взять под контроль. В ликвидации участвовали 157 сотрудников и 38 единиц техники.

На время работы экстренных служб движение по Невскому проспекту было перекрыто на участке от Владимирского проспекта до площади Восстания. Это привело к серьезным затруднениям на дороге, в том числе остановке движения троллейбусов.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Здание, где произошло возгорание, имеет историческую ценность и известно как доходный дом банкира Генриха Блокка. Оно включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения и приобрело современный облик в начале XX века после реконструкции по проекту архитектора Леонида Фуфаевского.

