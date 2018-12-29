На Науки "Яндекс-Такси" разбилось из-за столкновения с маршруткой

Сведений о жертвах нет.

В Калининском районе Петербурга утром 9 января на пересечении проспекта науки и Руставели "встретились" два транспортных средства. Инцидент произошел около железнодорожной станции "Ручьи". По сообщениям очевидцев, участниками ДТП стала легковушка "Яндекс. такси" и маршрутное такси. Автомобилисты отметили, что никто серьезно не травмирован.

На место выехали специалисты ГИБДД. Иномарка получила значительные повреждения. Свидетели событий рассказывают, что машина оказалась разбита практически вдребезги.

Напомним, что на Цимбалинском мосту водитель врезался в сугроб: два человека пострадали.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб