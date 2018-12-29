На Цимбалинском мосту водитель врезался в сугроб: два человека пострадали

Обе жертвы госпитализированы.

Во Фрунзенском районе Петербурга автомобилист не справился с управлением транспортным средством и на полной скорости врезался в сугроб около Цимбалинского моста. В результате пострадавшего водителя пришлось забирать медикам скорой помощи. Также в больнице оказалась и пассажирка неудачливого шофера.

Отметим, что по сведениям очевидцев аварии, мужчина двигался по дороге на высокой скорости. На место инцидента местные жители вызвали бригаду врачей и полицию. Виновник ситуации получил тяжелые травмы, а девушка - средний вред здоровью.

Фото: Piter.tv