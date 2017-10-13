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На Московском вокзале задержали мужчину с чужим планшетом
Сегодня, 12:58
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nadiputintseva
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На Московском вокзале задержали мужчину с чужим планшетом

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В полицию о пропаже сообщил петербуржец.

В Санкт-Петербурге на Московском вокзале сотрудники транспортной полиции нашли похитителя чужих вещей по горячим следам, сообщает 6 февраля пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Известно, что в правоохранительные органы обратился петербуржец, который рассказал, что на территории центрального вокзала, в зале ожидания, у него пропал планшетный компьютер. Оперативники смогли в ходе розыскных мероприятий установить личность ,а позже задержать воришку.

Похититель оказался 36-летним жителем Новгородской области, который воспользовался невнимательностью мужчины и украл у него гаджет. Полицией установлено,что гражданин уже был ранее судим за аналогичные преступления.

В отношении незаконопослушного приезжего было возбуждено новое уголовное дело по статье "Кража".  Максимальное наказание за данное правонарушение составляет 5 лет. 

Ранее Piter.tv сообщает, что пьяный петербуржец избил врача скорой помощи.

Теги: кража , кража на московском вокзале , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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