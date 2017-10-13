На Московском вокзале задержали мужчину с чужим планшетом

В полицию о пропаже сообщил петербуржец.

В Санкт-Петербурге на Московском вокзале сотрудники транспортной полиции нашли похитителя чужих вещей по горячим следам, сообщает 6 февраля пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Известно, что в правоохранительные органы обратился петербуржец, который рассказал, что на территории центрального вокзала, в зале ожидания, у него пропал планшетный компьютер. Оперативники смогли в ходе розыскных мероприятий установить личность ,а позже задержать воришку.

Похититель оказался 36-летним жителем Новгородской области, который воспользовался невнимательностью мужчины и украл у него гаджет. Полицией установлено,что гражданин уже был ранее судим за аналогичные преступления.

В отношении незаконопослушного приезжего было возбуждено новое уголовное дело по статье "Кража". Максимальное наказание за данное правонарушение составляет 5 лет.

Ранее Piter.tv сообщает, что пьяный петербуржец избил врача скорой помощи.