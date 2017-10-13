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Пьяный петербуржец избил врача скорой помощи
Сегодня, 12:15
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Shdaria
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Пьяный петербуржец избил врача скорой помощи

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В Петербурге нетрезвый мужчина избил врача, которого сам вызвал.

В Санкт-Петербурге мужчина избил врача скорой помощи в Невском районе. За это пациент был награжден уголовным делом о побоях. Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. 

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу сообщают, что скорую помощь вызвали к одному из домов по проспекту Елизарова. По прибытию, медиков встретил пьяный 20-летний мужчина, который напал с кулаками на врача. В результате петербуржцу предъявили обвинение по статье 116 УК РФ.

Ранее мы сообщали, что на Петергофском шоссе неизвестные избили 13-летнего школьника.

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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