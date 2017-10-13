На Петергофском шоссе неизвестные избили 13-летнего школьника

Как сообщает “Петербургский дневник”, в Красносельском районе Петербурга совершено нападение на 13-летнего школьника. Мальчик утверждает, что никогда ранее не видел злоумышленников.
Пострадавшего пришлось госпитализировать в 31 детскую городскую больницу. Врачи обнаружили у пациента закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Его состояние медики оценивают как тяжелое.
Известно, что вызов поступил по адресу Петергофское шоссе, дом номер 7 корпус 1. Юный петербуржец находился на улице. Он рассказал, что около пяти часов вечера а на него напали неизвестные. В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы.