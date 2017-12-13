На Московском шоссе произошло ДТП с участием автобуса

Водителя легковушки придавило так, что пришлось срезать крышу автомобиля.

Днём 24 февраля на Московском шоссе произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Водителя из машины вытащили только после того, как срезали крышу. Ноги мужчины придавило торпедой и моторной перегордкой.

Очевидцы сообщают, что шофёр автобуса хотел избежать столкновения, в связи с чем выехал на встречную полосу и вылетел в кювет вместе со встречным TrailBlazer.

Водитель автобуса хотел избежать столкновения с выехавшей на дорогу "Тойотой", задел машину и через встречку автобус вынесло в кювет столкнувшись со встречным TrailBlazer. Водитель Шевроле жив, но не здоров, был не пристегнут, ноги придавило торпедой и моторной перегородкой.

Мы ехали в Колпино и со стороны стала выезжать машина. Наш водитель стал уходить от столкновения, задел машину и нас через встречку вынесло в кювет . Сильно пострадал водитель, который ехал по встречке. Долго не могли его вытащить из машины. А наш водитель -славянин. Очевидцы ДТП

Информации о дальнейшей судьбе пострадавшего водителя не поступало.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург