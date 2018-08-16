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На Морском вокзале пассажиров проверили на наличие долгов

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Акцию проводят судебные приставы, "Петроэлектросбыт" и сотрудники полиции.

В четверг, 16 августа, на Морском вокзале у пассажиров, которые решили отправиться в Финляндию, проверили на наличие долгов. Об этом сообщил  пресс-секретарь "Петроэлектросбыт" Дина Койрес .

Задолженность, в том числе, за электроэнергию, которая может стать причиной запрета на выезд из страны

отметили в пресс-центре

В рамках акции, специалисты "Петроэлектросбыт" и "Петербургской сбытовая компания" также рассказали об удобных способах оплаты электроэнергии и погашении задолженностей.

На кадрах видно, что горожане добровольно проходят проверку. 

Пассажиров, которые удачно прошли проверку ждет сюрприз. В путешествие их отправит Баба Пеня, у которой есть подарки для самых маленьких путешественников.

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Теги: акция от петроэлектросбыт , долги по электроэнергии , морской вокзал спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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