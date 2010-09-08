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35 тыс. должников из Петербурга и Ленобласти могут остаться без света
Сегодня, 12:56
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35 тыс. должников из Петербурга и Ленобласти могут остаться без света

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Всего в двух регионах задолженность перед АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" и АО "Петербургская сбытовая компания" имеют более 100 тыс. человек.

Свыше 100 тыс. жителей Петербурга и Ленобласти стали должниками АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" и АО "Петербургская сбытовая компания" из-за неоплаты электроэнергии. 35 тыс. из них подготовлены уведомления о возможном отключении света в квартире. Об этом сообщила пресс-служба "Петроэлектросбыта".

Отметим, что уведомление придёт только гражданам, задолженность которых превысила 5 тыс. рублей. Погасить долг необходимо в течение 30 дней от момента получения, иначе доступ к электроэнергии действительно пропадёт. 

Представители АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" добавили, что отключение электричества является крайней мерой. 

Ранее мы сообщили о том, что на квитанциях ЖКХ будет новый логотип в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: долги по электроэнергии, еирц петроэлектросбыт, ленинградская область, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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