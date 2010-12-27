На Митрофаньевском шоссе столкнулись два грузовика

Водители остались живы, но получили травмы.

В субботу, 28 декабря, в Московском районе Петербурга столкнулись два грузовика. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

ДТП произошло на пересечении Митрофаньевского шоссе и Ялтинской улицы. Одним из участников аварии стал мусоровоз. По словам очевидцев, другой грузовик хотел развернуться в неположенном месте, где столкнулись фуры.

По словам свидетелей, водители остались живы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Туристской улице человек попал под электропоезд.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"