На Маршала Захарова сбили пешехода, на место происшествия прибыли две скорые

На данный момент все обстоятельства столкновения уточняются.

В четверг, 23 декабря, на Маршала Захарова на пешеходном переходе сбили человека. К месту происшествия прибыли две скорые. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Две бригады медиков работают на месте дорожного инцидента. В этом районе собралась небольшая пробка. На данный момент все обстоятельства столкновения уточняются, о состоянии пассажира неизвестно.

Ранее в Петербурге на 6 лет осудили виновника пьяного ДТП, в котором погибла женщина. Мужчина сел за руль в наркотическом опьянении и на пешеходном переходе сбил потерпевшую.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Татьяна Титова