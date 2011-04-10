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На Маршала Захарова сбили пешехода, на место происшествия прибыли две скорые
Сегодня, 21:41
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На Маршала Захарова сбили пешехода, на место происшествия прибыли две скорые

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На данный момент все обстоятельства столкновения уточняются.

В четверг, 23 декабря, на Маршала Захарова на пешеходном переходе сбили человека. К месту происшествия прибыли две скорые. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте". 

Две бригады медиков работают на месте дорожного инцидента. В этом районе собралась небольшая пробка. На данный момент все обстоятельства столкновения уточняются, о состоянии пассажира неизвестно. 

Ранее в Петербурге на 6 лет осудили виновника пьяного ДТП, в котором погибла женщина. Мужчина сел за руль в наркотическом опьянении и на пешеходном переходе сбил потерпевшую.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Татьяна Титова

Теги: две скорые, маршала захарова дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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