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Движение на Лиговскому проспекту ограничат до 14 декабря
Сегодня, 21:40
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nadezhda_sib

Движение на Лиговскому проспекту ограничат до 14 декабря

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На участке будут реконструировать газопровод.

Пресс-служба ГАТИ рассказала о новых ограничениях в движении для водителей в Петербурге.

В субботу, 7 декабря, нельзя будет проехать по улице Рентгена до улицы Льва Толстого, а 8 декабря движение транспорта на участке будет ограничено. Дело в том, что там будут проводиться работы по ремонту газопровода. 

Также с 8 по 14 декабря будут действовать ограничения на Лиговском проспекте от Роменской улицы до Рязанского переулка из-за реконструкции газопровода.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что движение по проспекту Ветеранов будет перекрыто до 10 января. 

Фото: скрин krti.gov.spb.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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