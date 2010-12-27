Движение на Лиговскому проспекту ограничат до 14 декабря

На участке будут реконструировать газопровод.

Пресс-служба ГАТИ рассказала о новых ограничениях в движении для водителей в Петербурге.

В субботу, 7 декабря, нельзя будет проехать по улице Рентгена до улицы Льва Толстого, а 8 декабря движение транспорта на участке будет ограничено. Дело в том, что там будут проводиться работы по ремонту газопровода.

Также с 8 по 14 декабря будут действовать ограничения на Лиговском проспекте от Роменской улицы до Рязанского переулка из-за реконструкции газопровода.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что движение по проспекту Ветеранов будет перекрыто до 10 января.

Фото: скрин krti.gov.spb.ru