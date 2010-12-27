В Петербурге 5 и 6 декабря вступают в силу новые ограничения движения

Движение перекроют по проспекту Ветеранов.

В среду, 4 декабря, стало известно о том, что петербургских автомобилистов ждут новые ограничения на дорогах города. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Движение перекроют по проспекту Ветеранов. На этом участке дороги ожидаются работы по прокладке водопровода с 5 декабря по 10 января.

Кроме того, проезд заблокируют по аналогичной по чётной стороне Фурштатской улицы от Мелитопольского переулка до проспекта Чернышевского. Автомобилисты не смогут проехать по этому участку с 6 по 8 декабря.

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