Как оказалось, компания "Возрождение" построила кирпичное здание площадью 150 квадратных метров, не имея на то законного основания.

Во вторник, 9 апреля, на Лиговском проспекте ликвидировали незаконные торговые точки. Об сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.

Как оказалось, компания "Возрождение" построила кирпичное здание площадью 150 квадратных метров, не имея на то законного основания. Владельца еще зимой прошлого года попросили освободить этот участок, но тот проигнорировал требование ведомства.

В отношении землепользователя возбуждено административное производство за самовольное размещение (установку) и перемещение элемента благоустройства и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 60 тыс. рублей сказано в сообщении

В итоге сотрудники ККИ снесли эту постройку со всеми имеющимися в нем магазинами.

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Фото:ККИ