Малярную мастерскую на Курской тушили больше часа

На месте пожара работали 15 спасателей и 3 единицы спецтехники

В ночь на вторник в Красном во Фрунзенском районе Петербурга загорелась малярная мастерская. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Как стало известно, пожар случился в доме номер 28/32 на улице Курской. О пожаре очевидцы сообщили дежурному в 01:53. На место выехала бригада из 15 спасателей и 3 единицы спецтехники. Огонь потушили в 03:03.

Информация о пострадавших не поступала. Известно, что площадь распространения огня была около четырех квадратных метров.

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Фото: Piter.TV