На Кожевенной линии 14 и 15 мая состоится открытие общественного пространства "Нормальное место"

В пространстве можно заглянуть в инклюзивные мастерские, кафе и благотворительные организации.

В Петербурге на следующей неделе открывается "Нормальное место". Пространство осознанного потребления, благотворительности и творчества примет первых посетителей 14 и 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

В пространстве можно заглянуть в инклюзивные мастерские "Простые вещи", анимационную студию "Да", благотворительные организации "Перспективы" и "Новые Перспективы", кафе "Огурцы" и сеть благотворительных маркетов "Спасибо".

В субботу и воскресенье, 14 и 15 мая, в день открытия здесь проведут вечеринку с мастер-классами от Green Camp и "Нормальными танцами", выставкой и урокам по шваброписи и многим другим.

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Фото: ВКонтакте / Нормальное место