Как оказалось, ввод объекта в 2020 году не представляется возможным.

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что на Комендантском и Богатырском проспектах продолжается реконструкция дорожных объектов. Об этом сообщает "Строительный Петербург".

Известно, что реконструкцией занимается Компания ООО "СК "Орион Плюс". Так, на Комендантском и Богатырском проспекте ведутся работы по разработке грунта, устройству основания дорожной одежды из песка и щебеночно-песчаной смеси.

Отмечается, что в этом году ввод объекта не представляется возможным из-за длительных сроков заключения госконтрактов, низкого качества работ, выполненных предыдущими подрядчиками.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские предприниматели получат отсрочку по арендной плате.

Фото: Строительный Петербург