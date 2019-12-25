Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что на Комендантском и Богатырском проспектах продолжается реконструкция дорожных объектов. Об этом сообщает "Строительный Петербург".
Известно, что реконструкцией занимается Компания ООО "СК "Орион Плюс". Так, на Комендантском и Богатырском проспекте ведутся работы по разработке грунта, устройству основания дорожной одежды из песка и щебеночно-песчаной смеси.
Отмечается, что в этом году ввод объекта не представляется возможным из-за длительных сроков заключения госконтрактов, низкого качества работ, выполненных предыдущими подрядчиками.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские предприниматели получат отсрочку по арендной плате.
Фото: Строительный Петербург
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