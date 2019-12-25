На Кирпичной дороге 10 пожарных тушили деревянную пристройку

Обошлось без пострадавших.

В среду днем, 11 мая, в Московском районе Петербурга загорелась пристройка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила в 15:32. На Кирпичной дороге в дощатом, размером 4х5 метров доме, загорелась пристройка на площади 9 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и 2 пожарные машины. В 16:15 пожар потушили.

Ранее мы писали, что очевидцы засняли черный дым из квартиры на Трефолева. Пожар произошел на третьем этаже.

Фото: Piter.tv

