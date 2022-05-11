Очевидцы засняли черный дым из квартиры на Трефолева

Пожар произошел на третьем этаже.

В квартире на улице Трефолева в Кировском районе сгорела четверть квартиры. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в доме №6/30 в 5 часов утра. В трехкомнатной квартире площадью 60 кв. метров оказались в огне 15 кв. метров площади. Сгорела комната.

На тушение пожара потребовалось менее получаса. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Piter.tv писал о том, что в пожаре на Заневском проспекте пострадал человек.

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