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Очевидцы засняли черный дым из квартиры на Трефолева

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Пожар произошел на третьем этаже.

В квартире на улице Трефолева в Кировском районе сгорела четверть квартиры. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в доме №6/30 в 5 часов утра. В трехкомнатной квартире площадью 60 кв. метров оказались в огне 15 кв. метров площади. Сгорела комната.

На тушение пожара потребовалось менее получаса. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Piter.tv писал о том, что в пожаре на Заневском проспекте пострадал человек. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: жилой дом, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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