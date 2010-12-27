Петербургский завод запустил производство новый линейки тракторов

В них установлена современная система защиты трансмиссии.

В пятницу, 12 июня "Петербургский тракторный завод" запустил серийное производство тракторов поколения "Кировец К-7". Об этом сообщили "ТАСС".

Линейка моделей объединила усиленные ведущие мосты с Т-400 и автоматическую коробку передач с Т5. Также на машины будут устанавливать систему "Командопост", которая защитит трансмиссию от ошибок водителя. Шины тракторов получили увеличенный диаметр, что хорошо скажется как на тяге, так и на давление на почву. В кабине появилось больше места и стало меньше шума.

Предприятие "Петербургский тракторный завод" входит в группу "Кировский завод". В 2018 году оно выпустило 2375 фирменных тракторов.

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Фото: kirovets_ptz / Instagram