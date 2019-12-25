На "Кинопаркинге" в Петербурге ждут "Пиццу"

Правила входа: один билет – один автомобиль.

В Петербурге организаторы концертов нашли удобный выход для выступления музыкальных групп в "коронавирусную" эпоху. Теперь к множеству артистов, выступавших в новых условиях присоединилась группа Pizza.

Выступление команды ждут 23 августа на площадке "Кинопаркинг" у ТЦ River House. Кроме того, концерт можно будет увидеть на онлайн-площадке MTC Live, где выступление покажут в формате 360 градусов.

По поводу покупки билетов организаторы уточняют о правиле "один билет - одна машина". При этом количество людей в машине не ограничено.

Фото: предоставлено организаторами

