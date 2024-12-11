На Казанском вокзале задержан мужчина, который жестоко избил работника

Мужчина напал на сотрудника транспортной безопасности на конечной станции.

Следователями ведется уголовное дело ( по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ) в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на убийство в поезде в Москве. Специалисты из Восточного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления держат ситуацию на контроле. Известно, что вечером 6 февраля 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения агрессивно себя повел в ответи на законные требования инспектора транспортной безопасности покинуть вагон электропоезда. Инцидент произошел на конечной станции. Злоумышленник нанес потерпевшему не менее пятидесяти ударов ногами в область головы. В результате оппонент был госпитализирован в больницу. Сейчас там пациенту оказывается медицинская помощь.

На станции Москва-Рязанская подозреваемый был задержан. Следователи СК России намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. пресс-служба СК РФ по транспорту

Надзорным ведомством назначены необходимые судебные экспертизы, также выполняется необходимый комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Фото и видео: Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации