На Караваевской нашли мумии приверженцев нетрадиционной медицины

Две пожилые женщины погибли в запертой квартире.

В Невском районе Петербурга правоохранительные органы Петербурга обнаружили в одной из запертых квартир два мумифицированных тела женщины. Следствие установило, что местные жительницы были приверженцами народной медицины. Следова насильственной смерти у обоих не выявлено. Инцидент произошел на Караваевской улице, 22.

Причиной посещения полицией дома стало обращение соседей. Петербуржцы жаловались на невыносимый запах, исходящий из квартиры. В результате оперативники вместе с сотрудниками МЧС вскрыли входную дверь. Установлено, что в квартире находились два трупа: 88-летней хозяйки и ее 59-летней дочери. Тела находились на кроватях.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства смерти петербурженок. Соседи рассказали, что усопшие увлекались методиками лечения доктора Коновалова, поэтому пытались исцелиться "заряженной "водой.

Напомним, что в Петербург экстренно привезли сирийского ребенка, больного лейкозом.

Фото: Pixabay.com

