В Петербург экстренно привезли сирийского ребенка, больного лейкозом

Медики Петербурга спасают жизнь мальчика из Сирии.

Сотрудники Минобороны России вчера доставили в Петербург семилетнего мальчика из Сирии, который болен тяжелой формой лейкозом. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По сведениям от волонтеров благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" , в ближайшее время маленького пациента по имени Юсеф ждет пересадка костного мозга. Он прибыл в Россию из Сирии.

На рисунках мальчика – военные действия, в глазах постоянная грусть отметила Захарова

Специалисты добавили, что после первого курса химиотерапии ребенок практически не встает с кровати.

Напомним, что петербурженку с заразным туберкулезом принудили лечиться.

Фото: Piter.tv