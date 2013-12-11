На Каменноостровском проспекте водитель сбил мужчину и врезался в столб

Мужчина от удара отлетел на газон, остался жив.

В субботу вечером, 18 сентября, в Петербурге на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева автомобиль Subaru врезался в столб, сбив при этом мужчину. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохнительных органах.

Мужчина от удара отлетел на газон и остался жив. Сообщается, что в автомобиле был ребенок, он не пострадал. Информация о причинах произошедшего устанавливается.

Ранее на проспекте Наставников водитель подбил четыре автомобиля.

Фото: Мегаполис

