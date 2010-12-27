На КАД столкнулись десять автомобилей

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Накануне, на внешнем кольце КАД случилась массовая авария. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, авария случилась 3 ноября возле съезда на Московское шоссе. Свидетели сообщили, что на участке столкнулись девять автомобилей. Точная причина аварии уточняется. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.



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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург