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На КАД столкнулись десять автомобилей
Сегодня, 16:17
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Rybka123
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На КАД столкнулись десять автомобилей

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По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Накануне, на внешнем кольце КАД случилась массовая авария. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, авария  случилась 3 ноября возле съезда на Московское шоссе. Свидетели сообщили, что на участке столкнулись девять автомобилей. Точная причина аварии уточняется. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.


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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария , кад
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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