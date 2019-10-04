На КАД под Кронштадтом загорелась легковушка

Из-за пожара водители встали в пробку.

Днем 4 октября на Кольцевой автодороге загорелся легковой автомобиль. Инцидент спровоцировал серьезные пробки на внешнем кольце под Кронштадтом. Очевидцы поделились кадрами с места события.

Потушить горящий автомобиль приехал пожарно-спасательный расчет. Причина возгорания на данный момент неизвестна, в результате пожара никто не пострадал, однако салон авто полностью выгорел.

Из-за пожара на трассе образовалась серьезная пробка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожар на Софийской ликвидировали спустя 13 часов.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"