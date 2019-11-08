Видео: на КАД набок завалился самосвал

Водитель грузовика не пострадал.

Днем 8 ноября грузовик завалился набок на внешней стороне КАД на Левашовском шоссе. Момент ДТП попал на видео.

Водитель КамАза сказал, что у него отказали тормоза, и он не смог войти в поворот, сообщил очевидец произошедшего. Также свидетель рассказал, что мужчине не потребовалась госпитализация. На помощь водителю грузовика пришли четыре автовладельца, поделился автор видео.

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