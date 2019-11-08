  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:49
118
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: на КАД набок завалился самосвал

0 0

Водитель грузовика не пострадал.

Днем 8 ноября грузовик завалился набок на внешней стороне КАД на Левашовском шоссе. Момент ДТП попал на видео.

Водитель КамАза сказал, что у него отказали тормоза, и он не смог войти в поворот, сообщил очевидец произошедшего. Также свидетель рассказал, что мужчине не потребовалась госпитализация. На помощь водителю грузовика пришли четыре автовладельца, поделился автор видео. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двор на Карпинского перекрыли из-за угрозы взрыва

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии