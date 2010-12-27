  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двор на Карпинского перекрыли из-за угрозы взрыва
Сегодня, 19:38
102
nadezhda_sib

Двор на Карпинского перекрыли из-за угрозы взрыва

0 0

Потенциально опасные предметы забрали, на данный момент оцепление снято.

Вечером 8 ноября движение во дворе на улице Карпинского было временно перекрыто. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

"Всё оцепили, говорят угроза взрыва из-за найденных пустых корпусов от гранат Ф-1 времен ВОВ",

- написал очевидец. 

Об инциденте у дома 38/7 в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти узнали в 17:00. На место прибыли правоохранители, жильцов одного подъезда пришлось эвакуировать. Три пустых корпуса ручных гранат находились в состоянии коррозии и не представляли опасности. 

На данный момент жители вернулись в свои квартиры. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Колпино пожаловались на сильный запах аммиака

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии