Двор на Карпинского перекрыли из-за угрозы взрыва

Вечером 8 ноября движение во дворе на улице Карпинского было временно перекрыто. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
"Всё оцепили, говорят угроза взрыва из-за найденных пустых корпусов от гранат Ф-1 времен ВОВ",
- написал очевидец.
Об инциденте у дома 38/7 в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти узнали в 17:00. На место прибыли правоохранители, жильцов одного подъезда пришлось эвакуировать. Три пустых корпуса ручных гранат находились в состоянии коррозии и не представляли опасности.
На данный момент жители вернулись в свои квартиры.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Колпино пожаловались на сильный запах аммиака.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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