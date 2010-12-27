Двор на Карпинского перекрыли из-за угрозы взрыва

Потенциально опасные предметы забрали, на данный момент оцепление снято.

Вечером 8 ноября движение во дворе на улице Карпинского было временно перекрыто. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

"Всё оцепили, говорят угроза взрыва из-за найденных пустых корпусов от гранат Ф-1 времен ВОВ", - написал очевидец.

Об инциденте у дома 38/7 в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти узнали в 17:00. На место прибыли правоохранители, жильцов одного подъезда пришлось эвакуировать. Три пустых корпуса ручных гранат находились в состоянии коррозии и не представляли опасности.

На данный момент жители вернулись в свои квартиры.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Колпино пожаловались на сильный запах аммиака.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"