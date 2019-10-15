На КАД около Мурино произошло массовое ДТП

О пострадавших не сообщается.

Вечером 15 октября на внутреннем кольце КАД на севере Петербурга произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем последний аварии.

Инцидент случился между проспектом Культуры и съездом на Мурино. Автомобили выстроились друг за другом, серьезных повреждений замечено не было. Также, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Транспортные средства заняли одну полосу движения и создали помеху для движения других водителей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на юге КАД образовалась восьмикилометровая пробка.

Видео: Piter.TV