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На КАД около Мурино произошло массовое ДТП

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О пострадавших не сообщается.

Вечером 15 октября на внутреннем кольце КАД на севере Петербурга произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем последний аварии.

Инцидент случился между проспектом Культуры и съездом на Мурино. Автомобили выстроились друг за другом, серьезных повреждений замечено не было. Также, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Транспортные средства заняли одну полосу движения и создали помеху для движения других водителей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на юге КАД образовалась восьмикилометровая пробка

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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