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На КАД "Мерседес" сбил пожилого велосипедиста

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Мужчина доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 17 августа на КАД на севере Петербурга произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Инцидент произошел в шестом часу вечера на заезде с Шафировского проспекта. Пожилой велосипедист попал под колеса "Мерседеса". 

Очевидцы заметили, что мужчина лежит на асфальте. Пенсионер получил серьезные травмы и был госпитализирован. По одной из версий, пострадавший мог находиться в нетрезвом состоянии.

Правоохранителям предстоит установить все детали произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что три ребенка пострадали в массовом ДТП на трассе "Кола"

Видео: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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