На Индустриальном проспекте водитель сбил подростка

Пешеход получил вред здоровью средней степени.

Во вторник, 23-го июля, в Красногвардейском районе Петербурга водитель сбил девочку 2004 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, ДТП произошло около 14:20 на Индустриальном проспекте, 24. За рулем был мужчина 1977 года рождения. Подросток попала под колеса вне пешеходного перехода. Она получила травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

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