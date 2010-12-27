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На Херсонской заметили фею Малефисенту
Сегодня, 16:10
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arteliseev

На Херсонской заметили фею Малефисенту

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В центре Петербурга жители сфотографировали девушку в костюме Малефисенты.

26 октября, в субботу, на Херсонской улице петербуржцы заметили девушку в костюме Малефисенты - феи из фильма, роль которой сыграла голливудская актриса Анджелина Джоли. Снимок был опубликован в социальные сети.

Горожане начали активно обсуждать увиденного персонажа. Кто-то предположил, что девушка просто готовится к хэллоуину, а кто-то увидел в ней саму Анджелину Джоли. Несколько петербуржцев смутил пешеходный переход.

"Даже зебра поплыла!" , - отметили в сети.

Ранее мы сообщили, что был опубликован рейтинг самых страшных фильмов. 

Фото: vk.com / unreleased_dtp

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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