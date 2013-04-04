«Страна Девелопмент» планирует полностью застроить Грязный остров в Кировском районе

В Кировском районе Петербурга хотят построить новый очередной жилой комплекс. Предполагается, что он сможет разместить почти 4 тысячи жителей.

На Грязном острове в Кировском районе хотят построить новый жилой комплекс с домами и гостиницами. Предполагается, что в нем можно будет разместить 3,8 тысяч жителей. Об этом пишет Деловой Петербург.

Группа компаний "Страна Девелопмент" хочет заняться застройкой всей территории острова. На 8,8 га на улице Калинина хотят возвести дома до 13 этаже и гостиницы, а в середине острова построить детский сад, школу и поликлинику.

Объем инвестиций может составить 17 млрд рублей. Всего суммарно хотят возвести 110 квадратных метров недвижимости.

Ранее сообщалось, что муниципалы Ленобласти смогут бороться с боровиками в регионе.

Фото: Piter.TV