На Футбольной аллее на парковке водитель облил другого автомобилиста жидкостью из перцового баллончика

В полицию обратился 34-летний пострадавший.

В Петроградском районе между двумя водителями произошел конфликт, в результате чего один из них облил ненавистника жидкостью из перцового баллончика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в субботу, 1 апреля, на Футбольной аллее. В полицию обратился 34-летний пострадавший. Он рассказал стражам порядка, что водитель иномарки "Киа" во время ссоры на парковке прыснул ему в лицо жгучее вещество.

Оперативники проводят проверку. Разыскивается второй участник конфликта.

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Фото: Piter.tv