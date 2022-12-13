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На Футбольной аллее на парковке водитель облил другого автомобилиста жидкостью из перцового баллончика
Сегодня, 16:35
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На Футбольной аллее на парковке водитель облил другого автомобилиста жидкостью из перцового баллончика

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В полицию обратился 34-летний пострадавший.

В Петроградском районе между двумя водителями произошел конфликт, в результате чего один из них облил ненавистника жидкостью из перцового баллончика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в субботу, 1 апреля, на Футбольной аллее. В полицию обратился 34-летний пострадавший. Он рассказал стражам порядка, что водитель иномарки "Киа" во время ссоры на парковке прыснул ему в лицо жгучее вещество.

Оперативники проводят проверку. Разыскивается второй участник конфликта.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали американца, который приставал к школьнице в автобусе.

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: драка водителей, подрались на парковке, стадион газпром арена, футбольная аллея
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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