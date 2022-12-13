На Футбольной аллее на парковке водитель облил другого автомобилиста жидкостью из перцового баллончика

В Петроградском районе между двумя водителями произошел конфликт, в результате чего один из них облил ненавистника жидкостью из перцового баллончика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел в субботу, 1 апреля, на Футбольной аллее. В полицию обратился 34-летний пострадавший. Он рассказал стражам порядка, что водитель иномарки "Киа" во время ссоры на парковке прыснул ему в лицо жгучее вещество.
Оперативники проводят проверку. Разыскивается второй участник конфликта.
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Фото: Piter.tv
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