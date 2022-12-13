В Петербурге задержали американца, который приставал к школьнице в автобусе

Восьмиклассница успела сфотографировать странного мужчину, а потом передала его фото полицейским.

Полицейские задержали иностранца, который подозревается в развращении петербургской девочки. Мужчина показал школьнице половой орган в автобусе. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Восьмиклассница успела сфотографировать странного мужчину, а потом передала его фото полицейским. Стражи порядка установили личность злоумышленника. Им оказался 36-летним Андерсоном Дональдом.

Правоохранители завели уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Испытателей в автобусе заметили дым.

Фото: Телеграм / Shot