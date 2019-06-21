На Филиппинах обнаружено поедающее камни существо

Речь идет о моллюсках из семейства корабельных червей.

На Филиппинах ученые обнаружили новый вид моллюсков, которые поедают камни.

Основываясь на рассказах местных жителей острова Бохоль Филиппинского архипелага, ученые обнаружили на глубине камни внутри, которых живут неизвестные доселе моллюски. Речь шла о представителях семейства корабельных червей, которые, как считалось, питались древесиной.

Ученые выяснили, что данный вид моллюсков совершенно равнодушен к древесине и питается камнями изнутри, прогрызая в них ходы. В кишечнике у них обнаружен известняк, который пройдя через организм моллюска превращается в песок. Основной пищей данных существ является планктон. Ученые до конца не изучили моллюска, но предполагают, что камень помогает им перерабатывать пищу. А также есть предположение, что Lithoredo abatanica (так назвали новый вид моллюсков) научились извлекать из камня полезные для организма вещества.

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Видео: Science Magazine