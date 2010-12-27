На Фиджи женщина наткнулась в горах на младенца в подгузниках, который ползал среди 5 мертвых тел

В горах Фиджи в одночасье умерли пожилая пара, их дочь и две внучки, 11 и 8 лет.

В горах на Фиджи молодая женщина наткнулась на 5 мертвых тел и младенца в подгузниках.

Daily Mail сообщает, что женщина нашла младенца, который ползал среди пяти мертвых тел, пожилой пары, молодой женщины и двух девочек. Малыш был голодный и замерший. Женщина сменила малышу подгузник, укутала, накормила и вызвала полицию.

Погибшими оказались 63-летний плотник Нирмал Кумар и Уша Деви, 54 года. 34-летняя дочь и две внучки 11 и 8 лет. Выживший младенец является племянником молодой женщины. В убийстве подозреваются местный житель и его жена, которые считаются колдунами. Смерть наступила после того, как все семейство проглотило неизвестное вещество. Идентифицировать вещество пока не удалось.

"Колдунов" продержали под арестом 48 часов и отпустили, так как по местным законам без явных доказательств держать под арестом запрещено.

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Фото: Daily Mail