На Фиджи женщина наткнулась в горах на младенца в подгузниках, который ползал среди 5 мертвых тел

В горах на Фиджи молодая женщина наткнулась на 5 мертвых тел и младенца в подгузниках.
Daily Mail сообщает, что женщина нашла младенца, который ползал среди пяти мертвых тел, пожилой пары, молодой женщины и двух девочек. Малыш был голодный и замерший. Женщина сменила малышу подгузник, укутала, накормила и вызвала полицию.
Погибшими оказались 63-летний плотник Нирмал Кумар и Уша Деви, 54 года. 34-летняя дочь и две внучки 11 и 8 лет. Выживший младенец является племянником молодой женщины. В убийстве подозреваются местный житель и его жена, которые считаются колдунами. Смерть наступила после того, как все семейство проглотило неизвестное вещество. Идентифицировать вещество пока не удалось.
"Колдунов" продержали под арестом 48 часов и отпустили, так как по местным законам без явных доказательств держать под арестом запрещено.
Сегодня ранее: В Башкирии при таинственных обстоятельствах из своей кроватки пропал годовалый малыш.
Фото: Daily Mail
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