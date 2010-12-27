В Башкирии при странных обстоятельствах пропал годовалый малыш

Ребенок пропал под утро из своей кроватки.

В ночь на 29 декабря из детской кроватки в частном доме пропал годовалый малыш.

Утром 29 декабря от местной 28-летней жительницы Дюртюлинского района поступило сообщение, что из дома бесследно пропал годовалый мальчик. С целью проведения более эффективных следственных мероприятий, направленных на установление места нахождения ребенка возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

По предварительным данным, мать двоих детей 1 год и 5 лет, утром не обнаружила ни в кроватке, ни в доме своего сына и сообщила об исчезновении в полицию.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения ребенка и обстоятельств его исчезновения. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС, с привлечением добровольцев. СУ СК РФ по РБ

В СМИ сообщают, что женщина не работала, в доме всегда было чисто, но очень бедно. Отец детей живет в другом городе и на момент исчезновения у него есть алиби.

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