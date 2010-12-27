Под Владимиром молодая мать до смерти избила 6-месячную дочь

Женщину признали вменяемой и скоро состоится суд.

В декабре 2018 года в городе Кольчугино 22-летняя женщина до смерти избила свою полугодовалую дочь. Следствие завершило расследование и скоро женщину ждет суд.

По версии следствия, в июне 2018 года у молодой пары сожителей родилась дочка. Родители сняли квартиру и обеспечили для малышки приемлемые условия. В силу сложившихся обстоятельств ребенком занималась только мать. По ее словам она очень уставала и часто раздражалась.

26 декабря из-за плача ребенка женщина ударила в грудь девочку. Девочка сильно капризничала, а мать продолжала избивать ребенка.

На протяжении последующих дней малышка находилась в беспокойном состоянии, часто плакала. Однако женщина, видя множественные гематомы на лбу, спине и груди ребенка, не принимая мер к обращению за медицинской помощью, продолжила агрессивное поведение, избивала девочку, нанося множественные удары по голове и телу. СУ СК РФ по Владимирской области

29 декабря женщина нанесла удар кулаком в живот девочке. И только вечером, когда ребенок стал закатывать глаза, испугалась и позвала на помощь соседку. Приехавшие медики "скорой" констатировали смерть ребенка.

Сейчас расследование уголовного дело завершилось. Экспертиза признала женщину, выпускницу коррекционной школы, вменяемой. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

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