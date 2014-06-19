На Европейском проспекте в Кудрово строится детский сад на 190 мест

Заявление о вводе нового детского сада в Кудрово дирекция комплексного развития территорий планирует подать до конца года.

На участке в Северном Кудрово, ограниченном двумя проспектами, Европейским и Строителей, и Пражской улицей, продолжается строительство детского сада на 190 мест. О ходе строительства сообщает Дирекция комплексного развития территорий, учрежденная Комитетом по строительству Ленобласти, Ленинградской областной торгово-промышленной палатой и Управлением государственной экспертизы.

По данным организации, в здании на 70% завершено проведение вентиляционных систем, около 60% труб и батарей отопления уже установлены на свои места, на 50% завершена работа над электрическими системами и на 20% - над слаботочными системами. Активно ведутся работы над кровлей и монтажом наружных сетей. План выполняемых работ не отступает от графика, и до конца года Дирекция рассчитывает подать заявление в Госстройнадзор для проведения итоговой проверки и ввода объекта.

Детский сад возводится на средства застройщиков.

Ранее в Мурино жители добились того, что в жилой квартал вернули детский сад, изначально обещанный на этапе продаж, а потом ставший магазином.

Фото: ВКонтакте/Дирекция КРТ