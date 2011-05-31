Жители Мурино вернули себе детский сад

Собственник помещения уступил напору муринцев, и вместо магазина на улице Шувалова вновь откроется детский сад.

В городе Мурино Ленинградской области завершилось разбирательство между жильцами дома №9 на улице Шувалова, компанией-застройщиком Setl Сity и собственником помещения в доме, изначально предназначенном для встроенного детского сада на 100 мест. После сдачи дома в эксплуатацию, новый собственник помещения сдал его в качестве торговой площади для одного из магазинов сети "Верный", из-за чего жильцы нового дома оказались без обещанного детского сада и почувствовали себя обманутыми. В действиях застройщика, собственника помещения и торговой сети лишенные детского сада родители увидели преступный сговор и обратились за помощью к губернатору Ленинградской области.

Расследование инцидента и последующие переговоры администрации с застройщиком и собственником длились более года, и в итоге площади заново были выкуплены застройщиком, и снова завезено оборудование для детского сада. Застройщик также сообщил, что отдает помещение муниципальным органам в безвозмездное пользование, и уже в скором времени в сад смогут пойти дети.

Город Мурино известен своими трудностями с объектами социальной инфраструктуры. При ощутимой густонаселенности в нем отсутствуют необходимые медицинские, социальные учреждения, отделения полиции и образовательные учреждения. 16 июня в Мурино торжественно открыли отделение Почты России, в которое сразу же выстроились огромные очереди.

Фото: Pixabay