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На Энтузиастов школьнику зажало руку в дверях автобуса
Сегодня, 22:42
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На Энтузиастов школьнику зажало руку в дверях автобуса

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Среди пассажиров автобуса был медик, который осмотрел ребенка.

В Красногвардейском районе Петербурга школьнику зажало руку дверьми автобуса. Об этом пишет "Фонтанка". 

На проспекте Энтузиастов, по данным издания, мальчика лет десяти протащило за автобусом № 264. Среди пассажиров автобуса был медик, который осмотрел ребенка. По словам очевидцев, ребенок не успевал на автобус и просунул руку в двери, когда они закрывались. Водитель проехал два-три метра. В компании перевозчика уточнили, что "водитель вызвал ГИБДД, дал объяснения. Ребёнка забрали родители, претензий не имеют".

Ранее с 15 апреля вернутся летние автобусы №406 и №555. В городе усилят движение маршрутов №2Кр, 469, 475 и 488.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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