На Энтузиастов школьнику зажало руку в дверях автобуса

В Красногвардейском районе Петербурга школьнику зажало руку дверьми автобуса. Об этом пишет "Фонтанка".
На проспекте Энтузиастов, по данным издания, мальчика лет десяти протащило за автобусом № 264. Среди пассажиров автобуса был медик, который осмотрел ребенка. По словам очевидцев, ребенок не успевал на автобус и просунул руку в двери, когда они закрывались. Водитель проехал два-три метра. В компании перевозчика уточнили, что "водитель вызвал ГИБДД, дал объяснения. Ребёнка забрали родители, претензий не имеют".
Ранее с 15 апреля вернутся летние автобусы №406 и №555. В городе усилят движение маршрутов №2Кр, 469, 475 и 488.
Фото: Piter.tv
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