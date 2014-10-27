На Дворцовой представили снегоуборочную технику и "железный трон" из веников

Комитет по благоустройству представил на Дворцовой площади технику, которая будет обслуживать улицы Петербурга зимой. Кроме того, они обустроили инсталляцию по мотивам сериала "Игра престолов".

Необычное зрелище ждало горожан и туристов на Дворцовой площади в четверг, 21 августа. Комитет по благоустройству представил на главной площади города свою спецтехнику. Тракторы и грузовики будут чистить улицы Северной столицы от снега и наледи в предстоящий зимний сезон.

Также чиновники решили сделать зону для фотографирования по мотивам сериала "Игра престолов". На площади установили большую надпись изо льда с девизом дома Старков: "Зима близко". Также рядом с ней поставили импровизированный Железный трон. Правда, петербургская версия состоит не из мечей поверженный воинов, а из метел и другого инвентаря, для ручной уборки улиц.

Фото: instagram / alishakirikova, iris_life_spb

Видео: instagram / terentevdv, anton_gayan