На Дворцовой площади 9 и 10 декабря пройдет грандиозное шоу "Страна света"

Фасад Главного штаба превратится в один из самых масштабных широкоформатных экранов.

В центре Петербурга 9 и 10 декабря пройдет финал Всероссийского конкурса современного медиаискусства "Страна Света". На Дворцовом площади жители увидят грандиозное шоу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Праздник приурочен к 320-летию Петербурга и одновременно станет финалом конкурса. Горожане смогут увидеть передовые визуальные технологии. Архитектуру города украсят мэппинг и моушн-дизайн. Фасад Главного штаба превратится в один из самых масштабных широкоформатных экранов.

Отметим, что вход для зрителей бесплатный. Шоу пройдет с 18:00 до 22:00.

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Фото: ВКонтакте / Конкурс медиаискусства "Страна СВЕТА"