На Дунайском проспекте машины встали в "паровозик"

Авария произошла около половины девятого утра, в среду, 24 октября.

Утро в Московском районе началось аварий. На Дунайском проспекте в ожидании сотрудников ДПС стоят четыре автомобиля. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

В среду, 24 октября, примерно около половины девятого утра на Дунайском проспекте столкнулись сразу четыре автомобиля: Мерседес, Ниссан, Фиат и Рено. На кадрах видно, что на асфальте валяются осколки стекла, на месте нет ни "Скорой", ни сотрудников ДПС. О пострадавших не уточняется.

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Фото и видео: Piter.TV