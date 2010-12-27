ДТП на Таллинском шоссе: трое петербуржцев погибли

В Красносельском районе Петербурга на Таллинском шоссе в ночь на 24 октября произошла смертельная авария. В ДТП погибло три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Специалистам пришлось привлечь пять бригад МЧС, чтобы разобраться с последствиями ДТП на дороге.
В МЧС рассказали подробности операции по ликвидации последствий ночной аварии в Красносельском районе Петербурга.Полиция отметила, что на участке столкнулись иномарки "Тойота" и "Хендай". Вызов в экстренные службы поступил около четырех часов утра.
Жертвами столкновения машин стали водитель и пассажиры "Хендай Солярис". Автовладелец "Тойоты" выжил, но тяжело травмирован. Сейчас мужчина госпитализирован.
В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб